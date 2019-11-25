دراسة لتضمين الأمن البيولوجي في المناهج التعليمية

أكد المهندس سيف الشرع، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، أنه تتم دراسة تضمين المناهج التعليمية مواد خاصة عن الأمن البيولوجي في المراحل الأساسية والعليا، وفق آليات محددة ستتم دراستها جيداً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ولفت المهندس سيف الشرع إلى أن ذلك يصب في بناء جيل يتفهم معنى الأمن البيولوجي ورفع مستوى الثقافة لدى الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما سيصب في مصلحة المجتمع، مؤكداً أن هناك خطة لإدراج الأمن البيولوجي في مساقات تعليمية في المعاهد والجامعات أيضاً.

وأشار المهندس سيف الشرع إلى أن الأمن البيولوجي يمثل نهجاً استراتيجياً متكاملاً لتحليل وإدارة المخاطر البيولوجية المحدقة بحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة. وبين أن وزارة التغير المناخي والبيئة تدرس خطة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، للكشف عن الإرساليات الواردة سواء من الثروة النباتية أو الحيوانية وعينات الدم، للتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة، للحفاظ على الأمن البيولوجي في الدولة.

وأشار الشرع إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تجارب الدول المختلفة بهذا الشأن، ومعرفة آليات التطبيق والتفعيل، والتعرف إلى أحدث الأنظمة المستخدمة في هذا المجال عالمياً، لتطبيقها في الدولة بما يتناسب مع الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي.