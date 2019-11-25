أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، أن المركز يقدّم خدمات مكافحة البعوض والجرذان والذباب والقراد بشكل دائم في إمارة أبوظبي، ويوفر المركز كوادر بشرية مختصة وأحدث المعدات لمكافحة نواقل الأمراض.

وأشار الكعبي إلى أن دولة الإمارات خالية من مسببات وناقلات الأمراض، فلا يوجد انتقال محلي للملاريا وحمى الضنك وأمراض وبائية كثيرة، من خلال التكنولوجيا والمعدات ومواد المكافحة الآمنة بيئياً والخبرات، وهو ما وضع إمارة أبوظبي ضمن التصنيف (أ) من قِبل المنظمة الدولية لإدارة الآفات لنجاح الإمارة في تحقيق الصحة العامة والأمن البيولوجي.

أحدث التقنيات

وقال الكعبي إن مركز تدوير يتبنى أحدث التقنيات المبتكرة التي أسهمت بشكل كبير في مكافحة البعوض، ويعتبر المسح الميداني من أهم البرامج في مكافحة البعوض الذي يقوم من خلاله بتقصي وجود الحشرة وانتشارها وأماكن توالدها، مما يساعد على توجيه الجهود لمكافحة الحشرة وتوفير الوقت والجهد، وتقوم أيضاً عملية المسح الميداني بالمتابعة المستمرة لتحديد انتشار الحشرة وتوزيعها وتوفير بيانات عن وجود حشرة البعوض في إمارة أبوظبي، مما يساعد على السيطرة الكلية على انتشار الحشرة.