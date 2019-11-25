صفر تلوث بيولوجي في دبي

أكد المهندس عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي أن النفايات البيولوجية تأتي من مراكز الرعاية الصحية والعيادات والمستشفيات والتي يتم التخلص منها عن طريق الطمر وذلك باستخدام أنظمة معالجة حرارية متطورة.

ولف إلى أن بلدية دبي تمتلك محطتين متكاملتين مركزيتين في مجمع جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة والتي تصل إلى 20 طناً يومياً، وتتميز باحتوائها على أنظمة تعقيم متكاملة لمرافق وأنظمة المعالجة البيولوجية والتي استطاعت تحقيق صفر تلوث بيولوجي في الإمارة، كما تتميز أيضاً بقدرتها على الرصد المستمر والمتواصل لجودة الهواء المحيط ومعالجة الغازات المنبعثة عن عمليات المعالجة من خلال استخدام احدث الأنظمة التقنية المتخصصة في هذا المجال.

3613 طناً

وقال سيفائي، إن النفايات البيولوجية تشمل النفايات الطبية والصيدلانية، مشيراً إلى أن معدل الكميات الحالية اليومية من النفايات الطبية يبلغ 12 طناً، والنفايات الصيدلانية بمعدل 1.5 طن يومياً.

وأفاد المهندس سيفائي بأن بلدية دبي حققت مستويات قياسية في معالجة 3613 طناً من النفايات البيولوجية في إمارة دبي العام الماضي، وذلك تحقيقاً لرؤية بلدية دبي ببناء مدينة سعيدة ومستدامة وتحقيقاً لمحاورها الاستراتيجية بالعمل على استدامة بيئة المدينة من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية السليمة في الإدارة المتكاملة للنفايات ومواكبة آخر ما تواصلت إليه تكنولوجيا أنظمة معالجة النفايات البيولوجية.