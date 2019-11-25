استراتيجية وطنية للتعامل مع المخاطر وتأهيل الكوادر

تركز الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الجهات والمؤسسات كافة والتنسيق بينها في جميع مراحل التعامل مع المخاطر البيولوجية، وأهمية استقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة ومشاركة المجتمع بشكل فعّال.

وقامت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي بوضع استراتيجية الأمن البيولوجي لتعزيز الأمن البيولوجي من خلال إعداد وتحديث القوانين والتشريعات وبناء الإمكانيات والخطط الكفيلة بمنع تحول العوامل البيولوجية لتهديدات.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية للأمن البيولوجي في الحد من خطر العوامل البيولوجية، حيث يعتبر الحد من خطر العوامل البيولوجية من أهم ركائز تحقيق الأمن البيولوجي في الدولة، بحيث يجنب الدولة عواقب هذه الأخطار وتأثيراتها الجسيمة والتي قد تمتد في تأثيرها لمدة طويلة من الزمن. وتتوزع هذه الأعمال على ثلاثة مواقع يتطلب التعامل بها مع الخطر وهي مرحلة ما قبل الحدود، ومرحلة عند الحدود، ومرحلة ما بعد الحدود.

أنظمة المسح

كما يتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني، في بناء قدرات الكشف عن وجود خطر بيولوجي، وتعتبر عمليات الكشف عن المخاطر البيولوجية الخطوة الأولى في التعامل مع هذه المخاطر، وذلك عن طريق برامج وأنظمة المسح الموضوعة اعتماداً على سجل المخاطر لدى الجهات أو معلومات من داخل الدولة أو خارجها عن مخاطر بيولوجية محتملة.

أما الهدف الاستراتيجي الثالث فيتمثل في بناء قدرات التعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية، وأنه نظراً لتوفر العوامل البيولوجية واحتمالية تحول هذه العوامل لحوادث وطوارئ على كثير من الدول فإن بناء قدرات استجابة وتعامل مع هذه الحوادث المحتملة يعتبر ضرورة قصوى لحماية الدولة بما فيها السكان والثروات الحيوانية والنباتية والتنوع البيئي من تأثير المخاطر البيولوجية، حيث تكمن قوة وكفاءة عمليات الاستجابة في وجود الخطط وقوتها على التعامل مع الخطر، وتوفر الإمكانيات والقدرات لتنفيذ الخطط.

بناء القدرات

وتمثل الأهداف الداعمة للاستراتيجية أعمدة لبناء الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، بحيث تركز الأهداف الداعمة على متطلبات مجال الأمن البيولوجي في الدولة في الوقت الحالي والمطلوب تحقيقها للوصول للأهداف الاستراتيجية، وتتمثل الأهداف في تأهيل كوادر متخصصة في مجال الأمن البيولوجي، وبناء القدرات والإمكانيات الخاصة بالأمن البيولوجي، وبناء نظـم وقـدرات ربط واتصال بيـن الجهات المعنية، ووضع وتطوير خطـط المنع والاستجابة الخاصة بالمخاطر البيولوجية، وسـَنْ وتحديث القوانين والتشريعـات الداعمــة للأمــن البيولوجي.