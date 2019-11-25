شرطة دبي تستعرض منظومة ترشيد النفقات

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الأول لمجلس الاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق، الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة تطبيق السياسات والخطط والأنظمة وبرامج العمل والعمليات والخدمات والمشاريع والمبادرات ومختلف القدرات بالصورة الأمثل للموارد البشرية، وذلك بحضور العميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية نائب رئيس المجلس، وباقي أعضاء المجلس.

وقدم ماجد عبد الله العقيلي، مدير إدارة الموازنة والحسابات في الإدارة العامة للمالية، في بداية الاجتماع، نبذة للحضور حول مهام المجلس، والتي تتمثل في ضمان تحديد أولويات الإنفاق بما يحقق مصالح المعنيين، ويلغي النفقات في المجالات التي لا تضيف قيمة، ودعم تطبيق برامج ترشيد النفقات، ومراجعة تكاليف العمليات والخدمات بصورة دورية لضمان رفع كفاءتها، وتطبيق نظام المحاسبة وفقاً للنتائج المتحققة «الحوكمة المالية».

ترشيد

واستعرض العقيلي منظومة ترشيد النفقات بالقيادة بداية من العام 2005، حيث تم إدراج الترشيد ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وفي العام 2009 تم إنشاء قسم ترشيد النفقات، وفي العام 2009 تم تنفيذ منهجية ترشيد النفقات، وفي العام 2015 تم إنشاء قسم محاسبة التكاليف، وفي العام 2019 تم تشكيل مجلس الاستغلال الأمثل للموارد والإنفاق.

كما تطرق العقيلي إلى آلية تطوير منظومة ترشيد النفقات في القيادة العامة لشرطة دبي بداية من تبني الممارسات الخاصة بالترشيد وحتى تأسيس المجلس، وعرض قدرات ونتائج الترشيد المالي، بالإضافة إلى الآلية المقترحة لتحقيق أهداف المجلس.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض إجراءات الترشيد المنفذة في شرطة دبي، ودور الإدارة العامة للمالية في عقد الورش التنفيذية في مجال ترشيد النفقات على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.