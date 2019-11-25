مناقشة تحديث خطة العاصمة وتطويرها

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على نتائج ورش العمل، التي نظمتها دائرة البلديات والنقل، لمناقشة استراتيجية تحديث خطة العاصمة وتطويرها، بهدف دعم تحقيق أهداف خطة أبوظبي للتنمية الشاملة والمستدامة.

واستمع سموه إلى شرح حول هيكل المخرجات الاستراتيجية لورش العمل، التي شارك فيها 250 مسؤولاً يمثلون 24 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي أسهم في تكامل إجراءات التخطيط، للخروج بخطة تليق بمكانة إمارة أبوظبي وتواكب مسارها التنموي، ووجه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بعقد ورش عمل مشابهة في كل من العين والظفرة.

وسعت النقاشات إلى تطوير هوية المدينة العمرانية وصورتها الحضارية، التي تأخذ في الاعتبار إرساء أسس مدينة تعكس طبيعة وثقافة وعادات السكان ومبادئ التخطيط العمراني.

مفاهيم

واشتملت النقاشات على قطاعات عدة لا سيما التخطيط العمراني، والسياحة، والتعليم، وتنمية المجتمع، والنقل والبيئة.

وعززت دائرة البلديات والنقل مفهوم الشراكة بين الجهات الحكومية، من خلال دعوة جهات عدة يمثلون مختلف القطاعات الرئيسية، التي تصب خططها في هوية المدينة العمرانية والتصميمية، لا سيما دائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، بهدف وضع استراتيجية متكاملة لتحديث خطة العاصمة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لعاصمة مستدامة، تستجيب لاحتياجات سكانها وزوارها، كما يدل تنظيم الورشة كذلك على مدى الأهمية التي توليها حكومة أبوظبي لخطة العاصمة، نظراً لما لها من تأثير إيجابي على توفير أسلوب حياة عصري ومستوى معيشي أفضل للسكان، إضافة إلى دورها في تعزيز القطاع السياحي ودعمه وخلق بيئة عمرانية جاذبة للزوار والسياح من دول المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

مكونات

وتمحور هدف تنظيم الورشة حول تحديد المكونات التي تسهم في تحديد مسار التطور العمراني للعاصمة، من خلال استعراض عدد من النماذج لمدن محلية وعالمية ودراسات المقارنات المعيارية لبعض المدن العالمية وكيف تمكنت من التطوير المتكامل، كما عرفت الورشة مناقشة المشاركين مستويات التطور العمراني.