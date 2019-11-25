رئيس مونتينيغرو يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو «الجبل الأسود» أمس واحة الكرامة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض ميلو جيوكانوفيتش مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الرئيس في مرافق واحة الكرامة وأروقتها بصحبة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذه المرافق التي تزخر ببطولات وتضحيات أبناء الإمارات. وسجل جيوكانوفيتش كلمة بسجل الزوار.