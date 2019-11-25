اعتماد أول حقيبة نقل أموال مزودة بنظام أمني

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

اعتمدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أول حقيبة نقل أموال مزودة بنظام أمني، تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تستخدم في نقل الأموال والمواد الثمينة، يقوم باستخدامها حوالي 1500 حارس نقل أموال في دبي.

وقال المهندس خالد عبد الرحمن الحمادي مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية في المؤسسة: إن الحقيبة تتمتع بمواصفات أمنية عالية تحد من إمكانية فتحها في حال تعرضها للسرقة، منها خاصية التتبع عبر الأقمار الصناعية، بحيث يمكن في حال سرقتها التعرف على مكان وجودها بواسطة هذه الخاصية، مشيراً إلى أن الحقيبة تم توصيلها بنظام إلكتروني مع مركبة نقل الأموال وغرفة عمليات شرطة دبي.

ولفت إلى أن المركز بصدد اعتماد قرابة 400 حقيبة نقل أموال ضمن مواصفات المركز لخدمة شركات نقل الأموال ومتعامليها.