فتح باب التسجيل لمنشآت الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، أمس، عن فتح باب التسجيل للمهنيين والمنشآت العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بإمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال حلقة حوارية تفاعلية، نظمتها الدائرة متمثلة في قطاع التنمية المجتمعية، وشهدها الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعدد من المهنيين وملّاك المنشآت العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بمختلف فئاتها، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي أن دائرة تنمية المجتمع تولي كل أفراد المجتمع بكل شرائحهم الاهتمام الكبير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية بناء الإنسان والاستثمار فيه وتمكينه باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد والمصدر الرئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة.

وقال: «الدائرة انطلاقاً من القرار رقم «57» لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، فإن الدائرة هي الجهة المعنية بقطاع الرعاية الاجتماعية في الدائرة، إذ تعمل على اقتراح اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم في الإمارة، إضافة إلى وضع السياسات والمعايير الخاصة بدور الرعاية والجهات المسؤولة عنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية».

إنجاز

من جهتها أشادت الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنجاز الملموس الذي حققته دائرة تنمية المجتمع، وبالتعاون القائم بين دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي الرقمية، والذي يعكس حرص الهيئة على تعزيز التعاون ودعم المبادرات المشتركة عبر الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الخدمات الحكومية وتأمين تجربة سلسة وميسرة مصممة وفقا لاحتياجات المتعاملين عبر القنوات الرقمية ومراكز الخدمة.

وحددت دائرة تنمية المجتمع مهن الرعاية الاجتماعية التي سيتم ترخيصها مثل: الأخصائي الاجتماعي- الأخصائي النفسي- المرشد /‏ الاستشاري الاجتماعي /‏ مقدم الرعاية /‏ المعالج النفسي أو الاجتماعي.

ويعمل قطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، على تطوير استراتيجيات وسياسات اجتماعية لدعم وتمكين الأسرة والفئات الضعيفة وأصحاب الهمم من المشاركة في تنمية مجتمع أبوظبي، وضمان مستوى معيشي لائق وخدمات رعاية اجتماعية ذات جودة عالية لكل أفراد المجتمع.