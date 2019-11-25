حمدان بن راشد يشهد تدشين المقر الجديد لقنصلية تركمانستان في دبي

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لجمهورية تركمانستان في منطقة جميرا في دبي.

وأشاد سموه في كلمة له في المناسبة بمستوى العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركمانستان على مختلف الصعد خاصة في قطاع الاستثمار المشترك والتبادل التجاري والسياحي، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أواصر الصداقة، ومزيد من الانفتاح بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يؤمن المصالح المشتركة للطرفين.

كما تحدث قنصل عام تركمانستان في دبي خلال الاحتفال مشيراً إلى أن تدشين مقر جديد لقنصلية بلاده في دبي سيسهم في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، لاسيما في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية.

حضر الاحتفال، معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي المدير العام، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل» وعلي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» الشركة الإماراتية التركمانية المشتركة التي تستثمر في حقول النفط في تركمانستان. كما حضر الحفل ميريدوف رشيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان وعدد من المسؤولين وأبناء الجالية التركمانية في الدولة.