البواردي يوقع وثيقة قانونية مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها.

وبحث معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية خلال اللقاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الجانبان توقيع الوثيقة القانونية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الدفاع لجمهورية فرنسا لتبادل ضابط الارتباط بهدف تسهيل التواصل والتعاون العملياتي بين الطرفين في المجال العسكري، وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاق الدفاع الثنائي مع فرنسا والذي أقيم في قاعدة السلام في أبوظبي.

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بهذه المناسبة أن العلاقات الإماراتية والفرنسية تشهد تطوراً، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وأن هذه الاتفاقية تجسد حرص وزارة الدفاع على تعزيز علاقات الشراكة مع شركائها والتزامها في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

من جانبها أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية أهمية تعزيز ودعم علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري بما يخدم مصالحهما.