سرور بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة العُمانية بالعيد الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الحفل الذي أقامه مساء أمس الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة بمناسبة الذكرى الـ49 للعيد الوطني للسلطنة.

حضر الحفل - الذي أقيم بفندق أبراج الاتحاد في أبوظبي - معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.