انتخاب رؤساء 3 لجان في «الوطني الاتحادي»

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، مؤخراً، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي الذي تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة رئيساً للجنة، كما تم انتخاب مريم ماجد بن ثنية مقررة للجنة، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسين اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، التي تشمل مناقشة مشاريع قوانين وموضوعات عامة، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية.

لجنة الشؤون الصحية

كما عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة، كما تم انتخاب د. حواء الضحاك المنصوري مقرراً، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: د. حواء الضحاك المنصوري مقرر اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، ود. موزة محمد حمرور العامري، وسمية عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان، وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

لجنة الشؤون المالية

كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد عبدالله العابدي، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة، وميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررةً، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.