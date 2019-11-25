تكريم المساهمين في إنجاح جهود لجنة دبي لانتخابات «الوطني»

المصدر: دبي - البيان

كرم معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وأحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام الديوان، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الخميس الماضي، الجهات الحكومية والمؤسسات وأعضاء لجنة الإمارة والموظفين التنفيذيين الذين ساهموا في نجاح سير العملية الانتخابية خلال (انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019) في دورتها الرابعة لانتخابات نصف أعضاء المجلس في الدولة، وذلك خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في مقر ديوان صاحب السمو الحاكم بدبي.

تمكين سياسي

وقال أحمد بن حميدان: يأتي احتفال التكريم هذا في أعقاب انتهاء العرس الانتخابي الديمقراطي الذي شهدته الإمارات وتكلل بنجاحات نفخر بها، وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تعتبر هذه التجربة الانتخابية الرابعة من أهم مراحل تنفيذ برنامج التمكين السياسي الذي أرسى سموه قواعده، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في العام 2005، ويهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية من خلال العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

وتوجه أحمد بن حميدان بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تبنيه للإبداع والابتكار ورعايته ودعمه المتواصل لمختلف البرامج الوطنية التي كانت منهجاً اتبعته لجنة الإمارة لتوفير كل الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية للمرشحين وأعضاء الهيئة الانتخابية بصورة تليق بمكانة الإمارات العالمية وسمعتها ونزاهتها المشهود لها.

وتابع: كانت التجربة الانتخابية في دورتها الرابعة أكثر نضجاً في جميع مراحلها من الانتخابات السابقة وذلك كنتيجة طبيعية الخبرة المتراكمة للتدرج في العملية الانتخابية وفق مراحل مدروسة، إلى جانب زيادة الوعي لدى أبناء الإمارات حول هذه التجربة المتميزة التي حرصت القيادة الرشيدة على توسيع القاعدة الانتخابية ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الحياة البرلمانية والسياسية في الدولة وانتخاب ممثلي الإمارات في المجلس الوطني.

وأشاد بالروح الوطنية العالية التي أبداها أعضاء الهيئات الانتخابية وشعورهم بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم بانتخاب ممثلي الإمارات في المجلس الوطني لتعزيز مساهمتهم الفاعلة كمواطنين في صناعة مستقبل دولة الإمارات والارتقاء بمكانتها الريادية عالمياً.

دعم

وتوجه ابن حميدان في كلمته بالتقدير والعرفان إلى جميع الجهات الحكومية والمؤسسات واللجان وفرق العمل التي قدمت قصارى جهدها لضمان نجاح الانتخابات، من مساندة أمنية ودعم لوجستي، مشيراً إلى الجهد والتنسيق اللذين قدمتهما الجهات الحكومية في دبي للمرشحين بمنحهم التراخيص اللازمة لمقارهم الانتخابية لممارسة حملاتهم الدعائية، مؤكداً أنه لولا تضافر كل هذه الجهود لما شهدت العملية الانتخابية هذا النجاح الكبير.

وكرم معالي محمد الشيباني وأحمد بن حميدان الجهات الحكومية والمؤسسات، تلا ذلك تكريم أعضاء لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لسنة 2019 والموظفين التنفيذيين.

تسهيلات

توجه أحمد بن حميدان بالشكر للجنة الوطنية للانتخابات ولجنة إدارة الانتخابات على دورهما في الإشراف على سير الانتخابات على مستوى الدولة، وخص بالشكر أعضاء لجنة إمارة دبي والموظفين التنفيذيين فيها الذين ما بخلوا بالجهد واتخاذ كل التدابير اللازمة بناء على التجارب الانتخابية السابقة لتوفير كل الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية لتسجيل المرشحين خلال فترة الترشيح في مقر اللجنة وإدارة عمليات التسجيل والحرص على إسعادهم، خصوصاً وأن اللجنة تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.