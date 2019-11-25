41.7 ألف معاملة أنجزتها إدارة الكاتب العدل العام الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أنجزت إدارة الكاتب العدل والتوثيقات بوزارة العدل 41 ألفاً و798 معاملة، خلال العام الجاري 2019. ووفقاً لبيانات إحصاءات الوزارة فقد تصدر تصديق الوكالات عند الكاتب العدل حجم الأعمال المنجزة، بواقع 29 ألفاً و768 معاملة، منها 26511 معاملة تم إنجازها في أقل من 10 دقائق، محققاً نسبة إنجاز وصلت إلى 89%، ثم تصديق الإقرارات المتنوعة بواقع 9 آلاف و966 معاملة، منها 8788 معاملة تم إنجازها في أقل من 10 دقائق، بنسبة إنجاز 88%، ثم عقود البيع بنحو 778 معاملة، منها 528 معاملة تم إنجازها في أقل من 10 دقائق، بنسبة إنجاز 68%.

ووصل إجمالي عدد معاملات الملاحق التي أنجزها الكاتب العدل إلى 277 معاملة، منها 242 معاملة تم إنجازها في أقل من 10 دقائق، وبنسبة إنجاز 87%، ثم عقود الشركات بواقع 196 معاملة، منها 162 معاملة تم إنجازها في أقل من 10 دقائق، وبنسبة إنجاز 83%، فضلاً عن إصدار نحو 813 عقداً مختلفاً، منها 754 معاملة تم إنجازها في أقل من 10 دقائق، وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 93%.

وتوفر وزارة العدل خدماتها الإلكترونية لجمهور المتعاملين على مدار الساعة، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة لخدمات الكاتب العدل والتصديقات، والمتعلقة بتحرير وتوثيق المحررات وتصديقها، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد.

خدمات ذكية

وقد أعلنت الوزارة عن إطلاق مجموعة خدمات ذكية خاصة بتطبيق الكاتب العدل تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، ويهدف التطبيق إلى تمكين المتعاملين مع الكاتب العدل من إتمام معاملاتهم من خلال تطبيق ذكي دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الكاتب العدل في أنحاء الدولة للتوثيق والتصديق.

وتضمن التطبيق باقة من الخدمات، أهمها تحرير وتوثيق عقود الوكالة، وتحرير وتوثيق عقود البيع، والإقرار والتعهد وغيره.