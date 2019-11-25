إطلاق مبادرة «طلابنا سفراء أبوظبي للمظهر العام»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، مبادرة بعنوان «طلابنا سفراء أبوظبي للمظهر العام»، على مدى أربعة أيام في حديقة الباهية، بمشاركة وزارة التربية والتعليم ممثلين بمدرسة موزة بنت بطي، ومدرسة الريف، وهيئة البيئة، ونادي تراث الإمارات، ومركز أبوظبي للنفايات (تدوير)، جمعية أصدقاء البيئة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتهدف المبادرة، التي شارك فيها 200 من طلاب المدارس الحكومية، إلى توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بهم، وتعريفهم بالقوانين واللوائح البيئية لخلق بيئة مستدامة، وتوضيح طرق حماية البيئة للوقاية من التلوث البيئي، وغرس القيم البيئية في نفوس طلبة المدارس، وكذلك تشجيعهم على عمل المشاريع البيئية والإبداع فيها، والمشاركة في الحملات التوعوية وإزالة المخلفات.

وتضمنت الفعالية العديد من الورش والمحاضرات التوعوية والجلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية المتعلقة بالحفاظ على البيئة، قدمها الشركاء الاستراتيجيون المشاركون للطلاب، كما تضمنت معرضاً للصور ومسابقة ثقافية، بالإضافة إلى تقديم الهدايا للطلبة الفائزين والمشاركين، واستمرت المبادرة أربعة أيام في حديقة الباهية خلال أيام (5-11-14-19) نوفمبر.

وضمن كلمته الافتتاحية لفعاليات المبادرة أكد حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة أن بلدية مدينة أبوظبي حريصة على إطلاق مبادرات مجتمعية توعوية تثقيفية من شأنها أن تشكل أساساً متيناً لوعي مجتمعي مستقبلي.