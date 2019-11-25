إطلاق الدورة الثانية من «الحاضنة الاجتماعية» لدعم روّاد الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، الهيئة الحكومية في إمارة أبوظبي، الدورة الثانية من الحاضنة الاجتماعية بعنوان «الصحة النفسية»، بهدف تمكين ودعم القطاع الثالث، وإيجاد حلول اجتماعية عبر تبنيها ورعاية الأفكار المبتكرة والأعمال الاجتماعية الناشئة، لتصبح منشآت ومؤسسات أهلية اجتماعية ذات أثر مستدام في أبوظبي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من حاضنة «معاً» الاجتماعية، والتي تناولت موضوع تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، تستقطب اليوم في دورتها الثانية روّاد الأعمال الاجتماعيين الموهوبين، وأصحاب الأفكار المبتكرة لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية في أبوظبي.

وتقدم الحاضنة الدعم لـ 10 فرق فائزة كجزء من برنامجها، وتضم الدورة الثانية إضافة جديدة وهي «مسرّعات الأعمال» التي تستضيف بدورها 5 مؤسسات اجتماعية قائمة تعالج مواضيع متعلقة بالصحة النفسية، وتوفر لها الدعم اللازم لتوسيع نطاقها في دولة الإمارات وخارجها.

كما وتقدم الهيئة في دورتها الثانية أكثر من مليوني درهم لتمويل المشاريع الناشئة، وتخضع الفرق الفائزة في برنامج الحاضنة إلى دورة تدريبية لمدة 90 يوماً تتضمن تمويلاً مالياً قائماً على توفير الموارد اللازمة من مساحات العمل والتدريب والتوجيه، وتحت إشراف نخبة من المختصين في مجال الأعمال والاستثمار.

وبهذه المناسبة، أكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أهمية موضوع الدورة الثانية من الحاضنة، وقالت: «لطالما تم النظر إلى التحديات المتعلقة بالصحة النفسية بطريقة سلبية في جميع أنحاء العالم، أما حالياً فتشهد هذه القضية تغييراً جذرياً في طريقة معالجتها، بعد إدراك التأثير الكبير لهذا الموضوع على الأفراد وبالتالي المجتمع ككل.

وأبوظبي ليست استثناء من ذلك، ومن الضروري أن نبدأ في مناقشة سبل دعم من يواجهون تحديات مرتبطة بصحتهم النفسية، ليكونوا جزءاً من عجلة التنمية في المجتمع».

طلبات

وتستقبل هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» طلبات التسجيل في الدورة الثانية من برنامج الحاضنة الاجتماعية، اعتباراً من اليوم وحتى شهر فبراير 2020، وتتاح فرصة المشاركة أمام الراغبين بالاشتراك من دولة الإمارات والعالم.

كما يوفر برنامج الحاضنة للفرق العشرة الفائزة فرصاً مميزة لصقل مهاراتهم التجارية عبر ورش عمل تدريبية تمنحهم معلومات دقيقة وشاملة عن التحديات الاجتماعية وكيفية مواجهتها.

سيخضع رواد الأعمال خلال فعاليات البرنامج لفترة تدريبية مكثفة تهدف إلى تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع مستدامة، كما توفر الحاضنة إمكانية للتواصل وبناء علاقات مثمرة خارج نطاق البرنامج مع المستثمرين والمديرين التنفيذيين في القطاع الثالث، وصناع القرار في القطاع الاجتماعي إقليمياً وعالمياً.

وسيتمكن الراغبون في التقديم لــ «مسرّعات الأعمال»، من تسجيل طلباتهم اعتباراً من اليوم وحتى أواخر شهر يناير 2020.

وستعمل هيئة معاً، على اختيار خمس مؤسسات قائمة للمشاركة في برنامج «مسرّعات الأعمال»، للحصول على تمويل ودعم مالي، بالإضافة إلى مساحات مكتبية للعمل، وتسهيل فرص التواصل وبناء العلاقات وفعاليات أخرى مخصصة لرواد الأعمال.

ويركز البرنامج بشكل أساسي على المؤسسات الاجتماعية غير الربحية الدولية، والتي تتطلع إلى التوسع في أبوظبي، حيث ستعمل هيئة معاً على دعم هذه المشاريع، وتحديد الرعاة والمستثمرين وتقديم المشورة بشأن الإطار القانوني والتنظيمي.

تمويل

يحصل كل فريق فائز على تمويل رئيسي لمشروعه، بالإضافة إلى راتب شهري وتكاليف السكن بالنسبة للمشتركين من خارج الدولة.

يشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وأن يكون من سكان أبوظبي أو يرغب بالانتقال إليها، يمكن للراغبين من تقديم طلبات المشاركة باللغة العربية أو الإنجليزية على أن يكونوا على كفاءة مقبولة باللغة الإنجليزية