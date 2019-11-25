«كهرباء دبي» تعزز قيم الإيجابية والسعادة لموظفيها عبر «فيول بوكس»

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي أداة «فيول بوكس» (FuelBox) لأبطال السعادة، والتي طورتها دبي الذكية بالتعاون مع شركة (Fuel It AS) المالكة للأداة، لتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة وتعزيز قيم السعادة والتسامح بين موظفيها، كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز المهارات القيادية والتنمية الذاتية للموظفين، وتقوية أواصر الثقة بين القادة والموظفين، والتعرف إلى احتياجاتهم بطريقة مبتكرة.

وأشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجهود دبي الذكية في تطوير أداة «فيول بوكس» وترجمتها إلى اللغة العربية.

وقال الطاير: «نحرص على تبني الأدوات المبتكرة التي تسهم في تعزيز السعادة والإيجابية بين الموظفين، فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع».

وأطلقنا في مارس الماضي «ميثاق السعادة في بيئة العمل» لتعزيز سعادة موظفي الهيئة ليسهموا بدورهم في إسعاد المتعاملين.

وتتويجاً لجهودها في تحقيق سعادة المعنيين، جاءت الهيئة في المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي للعام الثاني على التوالي، وبنسبة 95% وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية.

وسنواصل العمل على ابتكار تجارب فريدة وتبني أفكار إيجابية تعزز سعادة المعنيين، حتى نسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأذكى في العالم».

تسهم أداة «فيول بوكس» في إيجاد حوارات بناءة بين الموظفين، وتساعد أبطال السعادة في المؤسسات على تعزيز مهامهم لنشر السعادة بين المتعاملين والمعنيين من خلال تحفيز العصف الذهني للمشاركين وتركيز التفكير ضمن فريق العمل.

وتتكون الأداة من مجموعة صناديق تساعد المشاركين على بدء حوارات بناءة من خلال الإجابة عن أسئلة معينة مطبوعة على بطاقات تم اختيارها من قبل خبراء ومختصين في علم النفس.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي دشنت «مجلس ديوا للسعادة» في شهر مارس الماضي، ضمن شبكة «كافيه السعادة» التي تتبناها مؤسسة أكشن فور هابينيس (Action for Happiness) العالمية، لتصبح أول جهة حكومية في دبي تتبنى هذا المفهوم الذي حدد عشرة مفاتيح للسعادة يتم تفعيل كل منها من خلال خطة عمل تتضمن مبادرات وفعاليات وجلسات حوارية شهرية.