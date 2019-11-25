حفل استقبال للفائزين ببرنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت مؤسسة التنمية الأسرية و«برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» الفائزين في الفئات المختلفة للموسم الحالي من البرنامج، وأقيم لقاء تعارف في فندق باب القصر في أبوظبي على هامش فعاليات الاستقبال.

حضر اللقاء مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وممثلو الجهات والمؤسسات الفائزة في البرنامج والفائزين وأسرهم، بالإضافة إلى فريق عمل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

وفي كلمتها الترحيبية، هنأت مريم محمد الرميثي الفائزين في هذه الدورة وأسرهم، وأثنت على إنجازاتهم التي قدموها خدمة لمجتمعاتهم وأوطانهم.

وأكدت أن الفائزين سفراء لأوطانهم تفتخر بهم، كما يفتخر بهم برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.. ونوهت إلى أن البرنامج تلقى 3090 طلباً متميزاً جرى تقييمها من خلال اللجان المختصة، ومن ثم اختيار الأكثر تميزاً وفق الشروط والمعايير الخاصة بكل فئة.

وباركت الرميثي للفائزين وأسرهم هذا الفوز الغالي الذي يحمل اسماً عزيزاً على قلوب الجميع، اسم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، متمنية لهم مسيرة حافلة بالعطاء، والتميز، والتفوق، والريادة والنجاح في خدمة مجتمعاتهم ونهضة أوطانهم.

وقالت الرميثي: «إننا في برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي نحتفي بالفائزين ونثمن الجهود التي أثمرت عن الوصول لأبرز المتميزين والمبدعين من شتى أنحاء العالم، وحرصت اللجنة العليا للبرنامج وبرئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، على أن تكون الملفات المتأهلة للفوز مندرجة في إطار قيم البرنامج جميعها من النزاهة والريادة والابتكار إلى التلاحم الاجتماعي والمسؤولية لتستمر بذلك رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لهذا البرنامج في أن يكون نموذجاً ريادياً لبناء مجتمع متميز ومستدام».

وتقدمت الرميثي بخالص شكرها وعظيم تقديرها لـ «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها في دعم المبتكرين والمبدعين وعطاء سموها الدائم في سبيل رعاية الأسرة والاهتمام بكافة أفرادها وتشجيعهم على التميز والتفوق من أجل مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، كما تقدمت بالشكر الجزيل إلى اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على ما قدمته من جهود مخلصة في كافة مراحل عمل البرنامج ومتابعة حثيثة أثمرت عن نجاح الدورة الخامسة للبرنامج.

وتقدم الفائزون بخالص شكرهم وامتنانهم لـ «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على برنامجها الداعم للمجتمعات والذي يحتفي بالمبدعين والمتفوقين والمخلصين لأوطانهم.

وسام

أعرب الفائزون عن سعادتهم بمناسبة هذا الفوز الذي يعد وساماً على صدورهم، مؤكدين أن الإمارات أرادت دائماً وبصدق أن تكون السباقة بين الدول، و«الرقم واحد» في مختلف القطاعات والـمجالات التي تسهم في النهضة والتنمية والتقدم.

وقدم الفائزون نبذة عن مشاريعهم وإنجازاتهم المجتمعية التي من خلالها ترشحوا وفازوا في الدورة الخامسة لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي لعام 2019.