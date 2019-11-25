قرقاش: قيادتنا حريصة على تطوير التعاون مع تركمانستان

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، رشيد ميريدوف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، وتمحورت المباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي جرى في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - سبل توطيد علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش حرص قيادة دولة الإمارات على تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وعلى مختلف المستويات.