منصور بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية والسياحية والثقافية مع تركمانستان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس بقصر الوطن، رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وحسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، وخلفان سلطان بن حضيرم الكتبي.