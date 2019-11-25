حلقة نقاشية عن حماية المرأة من العنف

المصدر: الشارقة - وام

نظمت جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة حلقة نقاشية بمقرها تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار «القانون.. حماية للمرأة ضد العنف»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وعدد من الناشطين الاجتماعيين باعتبار العنف ضد المرأة معضلة تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات الأساسية للمرأة وتعوق تمتعها بمكانتها الكاملة في المجتمع.

وركزت الورقة المطروحة على سياسة الدولة التي ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة وآلية عمل القيادة العامة لشرطة الشارقة وفق منظومة استراتيجية تعتمد من خلال بعض وحداتها التنظيمية على توفير الحماية للمرأة من خلال 3 محاور «الحماية ومحور الدعم والمساندة ومحور الوقاية»، وتسعى الدولة إلى رفع الوعي كإجراء وقائي للتصدي لظاهرة العنف ثم تشديد العقوبة بالنسبة لمرتكبي أعمال العنف.