«حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم» يطلق دورة «طموح زايد»

المصدر: عجمان - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في عجمان الدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم - الفترة الشتوية والتي أطلق عليها اسم «دورة طموح زايد» انسجاماً مع إنجاز أول رائد فضاء في دولة الإمارات.

وأعلن المركز عن بدء التسجيل للذكور والإناث للمواطنين فقط، وذلك سعياً من المركز لاستقطاب المواطنين وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم.

ويذكر أن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم نظم عدداً من دورات حفظ ومراجعة القرآن الكريم لعام التسامح 2019، حرصاً منه على تنشئة الجيل وفقاً للتعاليم والقيم الإسلامية السمحة والسير على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويعتبر المركز اليوم وبعد أكثر من 7 أعوام منارة قرآنية يقوم عليه فريق عمل متخصص من الإداريين والفنيين، وهو جزء من منظومة عمل متكاملة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية القائمة والمشرفة على خدمة القرآن الكريم وتربية الأجيال.