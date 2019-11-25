بحث التعاون بين القوات البرية الإماراتية ونظيرتها الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، في مكتبه أمس، الفريق تييري بوركهارد رئيس هيئة أركان القوات البرية الفرنسية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب قائد القوات البرية برئيس هيئة أركان القوات البرية الفرنسية والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية بين القوات البرية الإماراتية ونظيرتها الفرنسية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون إلى آفاق أوسع وأرحب.