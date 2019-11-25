«كهرباء الشارقة» تبحث مع وفد إيرلندي الفرص الاستثمارية في الطاقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه الشارقة بمقر الهيئة وفداً إيرلندياً برئاسة بات برين وزير الدولة الإيرلندي للتجارة والأعمال، وأدين كرونين سفير إيرلندا في الإمارات، وعدد من ممثلي الشركات والهيئات الإيرلندية، ‬بهدف استطلاع الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، وتطوير مهارات الكوادر البشرية، والاطلاع على تجربة الهيئة، ‬والتعرف على أفضل الممارسات المتبعة وأحدث الحلول المستخدمة في مجال الابتكار والحلول الذكية، ‬وتنفيذ ‬خطة ترشيد الاستهلاك بنسبة 30 % حتى 2020.

ورحب الليم بأعضاء الوفد الإيرلندي، مؤكداً حرص الهيئة على تبادل الخبرات والتجارب مع كافة الجهات والمؤسسات في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الهيئة حققت سمعة عالمية من خلال تطبيق أفضل المعايير في مجال التميز المؤسسي والجودة، ومن جانبه، أكد بات برين وزير الدولة الإيرلندي للتجارة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة باعتبارها إحدى الجهات الرائدة في مجالات الطاقة والاهتمام ببرامج تحقيق الاستدامة.