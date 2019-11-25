وفد من شرطة باكستان يطّلع على مهام «مرور دبي»

المصدر: دبي - البيان

قام وفد من مركز شرطة إسلام أباد في جمهورية باكستان، برئاسة سجاد أفضل نائب المفتش العام، بزيارة إلى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وكان في استقباله العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، بحضور المقدم المهندس عبد الله ثاني بن غالب، مدير إدارة حوادث السير، والمقدم أحمد عبد الله حارب، مدير إدارة تحصيل المخالفات والخدمات المرورية، حيث بحث اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الأمور التي تهم الطرفين.

ورحب العقيد جمعة بن سويدان بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية توطيد علاقات التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين. وقدّم العقيد جمعة بن سويدان، لمحة عن المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق.