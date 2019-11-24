محمد بن زايد يستقبل وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني البريطاني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي مارك سيدويل وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة.

وبحث سموه و وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني البريطاني - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - علاقات الصداقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة خاصة في الشؤون والقضايا التي تدعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و معالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق للوزير.