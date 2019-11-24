القطامي: 97 % من مستشفيات دبي الحكومية والخاصة معتمدة دوليا

المصدر: وام

أكد حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن 97 بالمائة من مستشفيات دبي الحكومية والخاصة معتمدة دوليا وأن هناك 10 ملايين زيارة لجميع هذه المستشفيات في العام 2018 فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تمت 124 ألف عملية في العام الماضي فقط.

وقال إن الهيئة تدرك أهمية تحسين جودة الحياة والوصول إلى مستقبل صحة أفضل وفق رؤية مدينة دبي وتطلعاتها في هذا الشأن معتبرا القطاع الصحي من أكثر القطاعات حيوية والأكثر ارتباطا بالناس وسلامتهم وحياتهم.

وأضاف القطامي أن هيئة الصحة بدبي تمتلك الرؤية الشاملة والمتكاملة لمفهوم الرعاية الصحية وأن عملها اليومي يرتكز على تحقيق هذا المفهوم وتطويره من خلال فرق العمل المتخصصة .

وأكد أن الهيئة تمتلك الآن أكبر شبكة صحية معتمدة دوليا وتعمل على تطوير نموذج تقديم خدمات الرعاية الصحية في منشآتها بحيث تحقق أعلى معدلات الثقة في جودة خدماتها مشيرا إلى مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي أظهرت أن مستشفيات الهيئة شهدت في العام 2018 أكثر من مليونين زيارة للعيادات الخارجية واستقبلت المستشفيات وتعاملت مع أكثر من 3.3 مليون حالة طارئة في العام نفسه كما أجرت 31924 عملية جراحية خلال 2018 بينها 17917 عملية كبرى.

ولفت القطامي بشكل خاص إلى مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد "سلامة"الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط مؤكدا أن المشروع أوجد المناخ المطلوب للرعاية وأنه جار تطويره بشكل متواصل يواكب الاحتياجات المتنامية على الخدمات الطبية . ونوه بأن يحجم سوق التأمين الصحي في دبي يقدر الآن بأكثر من 17 مليار درهم وأن شبكة التأمين الصحي تضم 3 آلاف منشأة صحية و20 ألف طبيب معتمد وهناك باقات تأمين متنوعة تناسب جميع الفئات .

وعن السياحة الصحية أشار إلى ارتفاع عدد السياح القادمين بغرض العلاج في دبي من 107 آلاف في 2012 إلى 337 ألفا في 2018.

ونوه بأن لدى الهيئة مشروعات مستقبلية واعدة منها إنشاء مراكز تميز عالمية متخصصة في أمراض القلب والسرطان وزراعة الأعضاء.

جاء ذلك في سياق الحوار المفتوح الذي دار بين معاليه وحضور مجلس الدكتور إبراهيم كلداري. من الشخصيات العامة والمجتمعية والمتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي للوقوف على حاضر ومستقبل القطاع الصحي في دبي.