محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.

حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من أصحاب المعالي الوزراء.

وقد تسلم سموه أوراق اعتماد سفراء كل من مملكة النرويح وجمهورية بنما والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية زيمبابوي وجمهورية الهند وكندا وجمهورية كينيا وجمهورية جواتيمالا والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.