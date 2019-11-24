الشارقة تسدل الستار على انتخابات الاستشاري

المصدر: الشارقة - عصام عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اليوم الأحد نتائج الانتخابات و القائمة الأولية للفائزين الـ25 الذين خاضوا انتخابات المجلس في منافسة بين 189 مرشحا لشغل نصف مقاعد المجلس بعد انتهاء فترة التصويت التي استمرت لأربعة أيام وفرز جميع الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة على مستوى الإمارة 59,4 بالمائة فيما صوت 26 ألفا و600 ناخباً وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ 44 الفا و758 مواطناً ومواطنة.

وحققت المرأة في عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نجاحاً بفوز ثلاث مرشحات عن مدينة الشارقة ومنطقتي البطائح والحمرية .

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة ما حققته التجربة الوطنية الديمقراطية للإمارة من نجاح كبير تكلل بتسجيل نسبة قياسية بعدد الناخبين في الدورة الثانية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لتشكل إنجازاً جديداً للإمارة يضاف إلى سجل انجازاتها النوعية.

تهنئة

وهنأ رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جميع الفائزين في انتخابات الدورة الثانية للمجلس الاستشاري.

وتتوزع مقاعد عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للأعضاء الذين يتم انتخابهم على النحو التالي: تسعة مقاعد لمدينة الشارقة فيما يخصص ثلاثة مقاعد لكل من الذيد وخورفكان وكلباء ومقعدين لكل من دبا الحصن والمدام ومقعد واحد لكل من الحمرية والبطائح ومليحة.



مدينة الشارقة

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة الشارقة 19140 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 9593 ناخباً فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثمانية أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 50.1 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الشارقة كل من:

المركز الأول شاهين اسحق اسماعيل المازمي بعدد أصوات 791 صوتاً .

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري سيف محمد بن رويجدة بعدد أصوات 732 صوتاً.

وفاز بالمركز الثالث محمد صالح محمد آل علي بعدد أصوات 559 صوتاً.

وفاز في المركز الرابع عن مدينة الشارقة عبد الرحمن محمد إبراهيم الياسي بعدد مصوتين 409 .

وفي المركز الخامس حصل محمد علي جابر الحمادي على عدد أصوات 403 صوتاً

وفاز عبيد عوض عبيد الطنيجي بالمركز السادس بعدد أصوات 376 صوتاً .

وفازت شريفة موسى حسن المازمي بالمركز السابع بعدد أصوات 326 صوتاً .

وفاز جاسم جمعة عمر المازمي بالمركز الثامن بعدد أصوات 297 صوتاً.

وفاز بالمركز التاسع عن مدينة الشارقة لانتخابات المجلس الاستشاري إسماعيل كامل اسماعيل البريمي بعدد أصوات 278 صوتاً.

قائمة الاحتياط

وفي قائمة الاحتياط لمدينة الشارقة حصل عبد الرزاق أسد عبد الله العبدولي على المركز الأول بعدد أصوات 225 صوتاً وحصلت خلود ابراهيم محمد الصايغ على المركز الثاني بعدد أصوات 214 صوتاً .

وحصل صالح محمد سعيد بن عاشور بالمركز الثالث بعدد أصوات 193.

وفي المركز الرابع ضمن قائمة الاحتياط حصل فيصل سالم عبد الرحمن المدفع على عدد أصوات 190 صوتاً.

وحصل خليفة عبيد سيف السويدي على المركز الخامس بعدد أصوات 185 صوتاً .

وحصل مروان عبد الحميد محمد العسكر على المركز السادس بعدد أصوات 183 صوتاً.

وحصلت جميلة عبد العزيز ابراهيم المقهوي على المركز السابع بعدد أصوات 178 صوتاً

وحصل عبد الباسط أحمد سلطان أبو الزود بالمركز الثامن بعدد أصوات 161 صوتاً .

وحصل مروان محمد إبراهيم الهرمودي على المركز التاسع بعدد أصوات 155 صوتاً .

الذيد

بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في مدينة الذيد 2273 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 1733 ناخباً فيما لم تسجل أية أصوات باطلة ووصلت نسبة التصويت إلى 76.2 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الذيد في المركز الأول جمال محمد سلطان بن هويدن بعدد أصوات 266 صوتاً.

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري عبيد محمد القابض الطنيجي بعدد أصوات 235 صوتاً.

وفاز بالمركز الثالث محمد سالم سيف الطنيجي بعدد أصوات 202 صوتً.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة الذيد كلا من محمد زايد خليفة الطنيجي في المركز الأول بعدد أصوات 189 صوتاً وفاز بالمركز الثاني راشد مهير بخيت الكتبي بعدد أصوات 176 صوتاً وفي المركز الثالث عوض راشد سعيد الطنيجي بعدد أصوات 158 صوتاً .

خورفكان

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة خورفكان 8401 مواطن ومواطنة وعدد المصوتين 5634 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة أربعة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 67.1 بالمائة.

فاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة خورفكان في المركز الأول محمد عبدالله عبدالرحمن الريسي بعدد مصوتين 475 ناخباً وناخبة.

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري عبدالله إبراهيم موسى عبدالله بعدد أصوات 457 صوتاً.

كما فاز عن مدينة خورفكان عبد الله موسى إسماعيل البلوشي بعدد 419 صوتاً

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة خورفكان كلا من خالد أحمد بوهندي المنصوري في المركز الأول بعدد أصوات 397 و بالمركز الثاني أحمد عبدالله الجراح الحمادي بعدد أصوات 380 صوتاً وفي المركز الثالث ضمن قائمة الاحتياط محمد عيسى محمد الحوسني التي يحمل بعدد أصوات 359 صوتاً.



كلباء

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المدينة 7117 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 4090 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 57.4 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة كلباء في المركز الأول عبد الله ابراهيم عبد الله الدرمكي بعدد مصوتين 664 ناخباً وناخبة.

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري عبد الله مراد ميرزا عبد النبي الذي يحمل بعدد أصوات 620 صوتاً.

كما فاز عن مدينة كلباء حميد جاسم حميد السويجي بعدد 553 صوتاً

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة كلباء كلا من عبيد صالح حسن المختن في المركز الأول بعدد أصوات 367 و بالمركز الثاني عيسى كايد حسن الدرمكي بعدد أصوات 323 صوتاً وفي المركز الثالث ضمن قائمة الاحتياط حصلت نجاح محمد عبيد التفاق بعدد أصوات 209 صوتاً.



دبا الحصن

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة دبا الحصن 3659 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 2567 ناخباً فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 70.2 بالمائة

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة دبا الحصن في المركز الأول سيف علي الطليع الظهوري بعدد أصوات 407 صوتاً .

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري طالب علي البلي الظهوري بعدد أصوات 277 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة دبا الحصن كلا من حميد عبيد علي الحمودي في المركز الأول بعدد أصوات 259 صوتاً و بالمركز الثاني محمد محمد عبيد المهلبي بعدد أصوات 250 صوتاً .

الحمرية

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة الحمرية 640 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 412 بدون تسجيل أصوات باطلة فيما وصلت نسبة التصويت إلى 64.4 بالمائة

وفازت بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة الحمرية فاطمة علي حميد المهيري بعدد مصوتين 137 ناخباً وناخبة.

وفي قائمة الاحتياط عن منطقة الحمرية حصل راشد غانم عبيد الشامسي على 94 صوتاً.

البطائح

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة البطائح 797 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 581 بدون تسجيل أصوات باطلة فيما وصلت نسبة التصويت إلى 72.9 بالمائة .

وفازت عن منطقة البطائح عفراء خادم حليس الكتبي بعدد مصوتين 145 ناخباً وناخبة.

وضمن قائمة الاحتياط حصل عبد الله مهير بليشة الكتبي بعدد 110 صوتاً.

مليحة

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة مليحة 1240 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 963 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة صوتين ووصلت نسبة التصويت إلى 77.7 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة مليحة عبد الله مصبح سعيد الكتبي بعدد مصوتين 310 ناخباً وناخبة.

وفي قائمة الاحتياط حصل محمد سالم خلفان بن جرش بعدد أصوات بلغ 146 صوتاً.

المدام

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة المدام 1491 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 1007 فيما لم تسجل أية أصوات باطلة ووصلت نسبة التصويت إلى 67.5 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة المدام في المركز الأول دغيش راشد سالم الكتبي بعدد مصوتين 197 ناخباً وناخبة.

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري سهيل سالم حمد الكعبي بعدد أصوات 169 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن منطقة المدام كلا من حمد سالم عبيد عيد في المركز الأول بعدد أصوات 142 صوتاً وفاز بالمركز الثاني أحمد عبد الله راشد معدن بعدد أصوات 105 أصوات ً .

ومن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون يخصص لها يوما 25 و26 نوفمبر فيما يكون رد اللجنة على الطعون بتاريخ 27 نوفمبر. ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين بتاريخ 28 نوفمبر.