76.2 % نسبة التصويت في الذيد بانتخابات استشاري الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز مدينة الذيد ضمن قائمة الفائزين الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة الذيد 2273 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 1733 ناخباً فيما لم تسجل أية أصوات باطلة ووصلت نسبة التصويت إلى 76.2 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الذيد في المركز الأول جمال محمد سلطان بن هويدن الذي يحمل رقم الترشيح 201 بعدد أصوات 266 صوتاً .

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري عبيد محمد القابض الطنيجي الذي يحمل رقم الترشيح 209 بعدد أصوات 235 صوتاً.

وفاز بالمركز الثالث محمد سالم سيف الطنيجي الذي يحمل رقم ترشيح 212 بعدد أصوات 202 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة الذيد كلاً من محمد زايد خليفة الطنيجي في المركز الأول الذي يحمل رقم ترشيح 211 بعدد أصوات 189 صوتاً وفاز بالمركز الثاني راشد مهير بخيت الكتبي الذي يحمل رقم ترشيح 206 بعدد أصوات 176 صوتاً وفي المركز الثالث عوض راشد سعيد الطنيجي الذي يحمل رقم ترشيح 210 بعدد أصوات 158 صوتاً .