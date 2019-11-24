مدير «الوطني للتأهيل» لـ« البيان»: مشروع لإنشاء مركز قومي لعلاج الإدمان

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قال الدكتور حمد الغافري، المدير العام للمركز الوطني للتأهيل، إنه يوجد على أجندة المركز العديد من المشاريع التطويرية، أحدثها تنفيذ استراتيجية وطنية لإنشاء مركز قومي معني بالاستجابة المبكرة لخدمات علاج الإدمان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجدول الزمني المعدّ للمشروع يُتوقع تدشينه خلال النصف الأول من عام 2020 المقبل.

وأضاف لـ«البيان»: «أن هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها حالياً في عدد قليل من دول العالم، ونعكف الآن في دولة الإمارات على إعادة دراستها وتطويرها ونقلها إلى مستويات عليا، بحيث يتم ربطها بمشروع «الخط الساخن» الذي سيكون النواة الرئيسة للمركز القومي المعني بالاستجابة المبكرة».

وتابع المدير العام للمركز الوطني للتأهيل: «فكرة المشروع بدأت في جمهورية مصر العربية، وقمنا نحن، بصفتنا مركزاً وطنياً معنياً بعلاج الإدمان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بإعداد دراسة شاملة ودقيقة للفكرة وبلورتها، بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم في مجالات علاج المدمنين على المخدرات، ووفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها داخل الدولة».

آلية

وعن الآلية والمهام التي سيتم إيكالها إلى المركز، أفاد الغافري: «في حال ورد اتصال إلى المركز يفيد بوجود حالة تعاني تدهوراً جسدياً أو نفسياً ناتجاً عن تعاطي المواد المخدرة، ستشرع فرق المركز في تقييم حالة المريض وتقديم الدعم المطلوب لوقف تدهور حالة الصحية، ومساعدة وإرشاد أفراد أسرته بكل الإجراءات الواجب اتباعها إلى حين وصول الدعم اللازم»، موضحاً في الوقت نفسه أن تلك الخدمات سيتم توفيرها عبر فريق مؤهل ومدرب من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان.

منهجية

ونوه الدكتور حمد الغافري بتبنّي المركز الوطني للتأهيل منهجية البحث والدراسة في مجال الخدمات العلاجية، لرفع كفاءة وفعالية الخدمات التي يقدمها، والارتقاء بها وفقاً لأعلى المعايير الطبية العالمية، ولتحقيق ذلك يعمل المركز دراسات مسحية تسعى إلى تقييم مسببات ومؤشرات الإدمان والسلوكيات الخطرة في السن المبكرة، والموانع الخاصة بطلب العلاج ومستويات الحرج والوصمة الاجتماعية، مما يساعد على وضع برامج علاجية ووقائية فعّالة تسهّل التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.

استفسارات

سيستقبل المركز القومي المعني بالاستجابة المبكرة لخدمات علاج الإدمان، عبر «الخط الساخن»، استفسارات أولياء الأمور على مستوى الدولة، وسيقدّم لهم الدعم اللازم بالمجان في سرية تامة على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع بدون توقف.