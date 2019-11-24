جمعية مؤازرة مصابي السرطان تزور مرضى «توام»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

قام وفد من جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان وعدد من الأعضاء بزيارة خيرية وإنسانية لمرضى مستشفى توام في منطقة العين، وكان في استقبال الوفد الدكتورة موزة محمد العامري، استشارية جراحة الثدي في مستشفى توام، وعضو المجلس الوطني الاتحادي.

وقدّم الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأعضاء 100 حقيبة تم تسليمها لرئيس قسم أورام الثدي في المستشفى لمصلحة المرضى، كما تم تقديم هبة مالية قيمتها عشرة آلاف درهم مساهمةً من صندوق الجمعية لدعم المرضى، متمنين لهم الشفاء العاجل والدعاء بالصحة والعافية.