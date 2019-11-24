مجلس المعرفة في عجمان يناقش توطيد الثقة بين الحكومات ومواطنيها

المصدر: عجمان-وام

حضر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ورؤساء الدوائر الحكومية ومديرو العموم والمديرون التنفيذيون، وعدد من المعنيين من الجهات الحكومية في إمارة عجمان.. الجلسة الثانية من مجالس المعرفة، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان، تحت عنوان «أهمية توطيد الثقة بين الحكومات ومواطنيها»، قدمتها الدكتورة تشلسي برايت موجه الصناعة العالمية في القطاع الخاص من شركة كوالتريكس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وأوضحت تشلسي خلال الجلسة، أن ثقة المواطنين بحكوماتهم، مرتبطة بتميز تجربتهم مع خدماتها المقدمة، وطريقة تفاعل الحكومة مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، في الوقت الذي نشهد فيه تطوراً ونمواً متسارعاً من قبل الشركات والمؤسسات في تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، ما يوجب على الحكومات أن تتجاوب مع سقف التوقعات من الشعب تجاه الخدمات التي تقدمها الحكومة، ويضع أمام الحكومات تحدياً دائماً لمواكبة التطورات.

وأكدت أنه كلما اتجهت الحكومات نحو مواطنيها وارتبطت بهم، قدمت لهم بذلك تجربة جديدة، وأن كل تجربة إيجابية يحصل عليها الشعب من الحكومة، تسهم في تغيير حياتهم للأفضل.

ثقة

وأشادت الدكتورة برايت باهتمام حكومة الإمارات في تعزيز ثقة شعبها ومواطنيها بالقيادة والحكومة، وبالجهود والمبادرات المبنية على خطط استراتيجية بعيدة المدى، للحفاظ على الثقة العالية، ما مكنها من تبوؤ مراكز متقدمة عالمياً من حيث ثقة الشعب بالحكومة.

وقدمت في نهاية الجلسة، مجموعة من الحلول لتوطيد ثقة الحكومات بشعبها ومواطنيها، ورفع مستوى تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، أهمها: أن تأخذ الحكومات زمام المبادرة للابتكار في حل التحديات التي تواجه الحكومات، وأن تسخّر التكنولوجيا لدعم ابتكاراتها وجهودها، وأن تهتم بآراء المواطنين والشعب والموظفين والمعنيين لتحسين الخدمات، بناء على آرائهم، وتصميمها بما يتناسب مع احتياجاتهم.

تفرد

من جانبه، قال الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان: إن الحكومات الحديثة تتجه لتكون أكثر انفتاحاً وتواصلاً مع شعبها ومواطنيها، ما يجعل الشعب مدركاً لكل ما تقوم به الحكومة، ومشاركاً في تصميم برامجها وخدماتها المقدمة إليه.

عبد العزيز النعيمي وراشد النعيمي وسلطان النعيمي خلال حضورهم الجلسة الثانية من مجالس المعرفة | وام