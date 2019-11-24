مناقصة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، والرائدة في مجال تخطيط وشراء وتزويد الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وخارجها، عن تلقيها عروضاً نهائية للمشاركة في مناقصة مشروع تطوير وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 ميغاواط.

وستُعتبر هذه المحطة عند إنشائها أكبر مشروع مستقل لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم، حيث ستمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، وستوفر احتياجات ما يقارب 110 آلاف منزل في الدولة من الطاقة النظيفة. وستصل الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطة «نور أبوظبي»، التابعة كذلك لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، والبالغة نحو 1200 ميغاواط، والتي تعتبر حالياً أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم منذ أن دخلت حيّز التشغيل التجاري في أبريل 2019. وتشمل مناقصة مشروع محطة «الظفرة» تمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية، بما في ذلك تركيب وحدات الطاقة الكهروضوئية الشمسية والمحولات والربط بشبكة توصيل الكهرباء والمرافق المرتبطة بها.

وسترفع هذه المحطة عند تشغيلها من إجمالي الطاقة الكهروضوئية الشمسية التي تنتجها إمارة أبوظبي إلى حوالي 3200 ميغاواط، ما سيسهم في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الإمارة بأكثر من 1.6 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة نحو 330 ألف سيارة من الطرقات، إلى جانب تعزيز الكفاءة ودعم الاستدامة مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في جميع أنحاء الدولة.

مناقصة

وكانت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» قد طرحت هذه المناقصة خلال شهر يوليو 2019، وأتاحت الفرصة للمتنافسين لتقديم عرض اختياري لمشروع تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، ما حظي باهتمام كبير من المطورين. ويوفر هذا الخيار الإضافي فرصة لتعزيز سعة بطاريات التخزين الحالية البالغة 108 ميغاواط، والتي تشكل جزءاً من نظام تخزين الكهرباء في أبوظبي، حيث يمكنها تزويد الطاقة المخزنة باستمرار ولمدة تصل إلى 6 ساعات في الوقت الراهن.

ثقة

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»: «نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي حظي به هذا المشروع من قبل الشركات العالمية، الأمر الذي يدل على ثقة هذه الشركات في اقتصاد أبوظبي التنافسي، خصوصاً بعد الإنجاز العالمي المهم الذي حققته شركة «مياه وكهرباء الإمارات» هذا العام، والمتمثل بالتشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي»، التي تعد أكبر مشروع مستقل على مستوى العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأضاف آل علي: «سنواصل تنفيذ برنامجنا الطموح لتوليد الطاقة المستدامة، حيث يُعتبر مشروعنا الجديد في منطقة الظفرة عنصراً مهماً ضمن خطتنا الاستراتيجية لتحقيق هدفنا المتمثل بتوفير مزيج من مصادر الطاقة، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة - 2050».

وكانت 48 شركة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تطوير وإنشاء محطات الطاقة قد أبدت اهتمامها بالمشروع في وقت سابق من هذا العام، ما يؤكد ثقة المستثمرين العالميين بالاستثمار في أبوظبي. ومن بين تلك الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، تأهلت 24 شركة فقط لدخول المناقصة بعد تقديم نماذج طلبات التأهيل.

وقد حضر فعالية فتح المناقصات عدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا في شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، إلى جانب مندوبين من مختلف الجهات في قطاع المياه والكهرباء. وسيبدأ فريق الشركة عملية التقييم الفني الدقيق، ومن ثم التقييم التجاري لاختيار أفضل عرض، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشركة الفائزة في الربع الأول من العام المقبل 2020.