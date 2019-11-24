دبي تفوز باستضافة المؤتمر العالمي للطرق

المصدر: دبي - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للطرق فوز دبي، ممثلةً بهيئة الطرق والمواصلات، باستضافة المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق، المزمع عقده في نوفمبر عام 2021، بعد منافسة مع 3 مدن عالمية متقدمة في مجال الطرق والبنية التحتية والمدن الذكية، هي: روتردام الهولندية، وكوبنهاغن الدنماركية، ومدينة سنغافورة، ويُعدّ المؤتمر، الذي انطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1952، من أكبر وأعرق المؤتمرات في مجال الطرق والبنية التحتية في العام.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن فوز دبي باستضافة المؤتمر هو تأكيد جودة وكفاءة البنية التحتية للطرق في الإمارات التي جاءت في المركز الأول عالمياً فـي جودة الطرق خلال الفترة من 2013-2017، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية.

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