59.4 % نسبة المشاركة في انتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، عن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التي وصلت إلى 59.4 بالمئة من مجموع عدد الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة عن 9 مراكز انتخابية تغطي مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتقدم المستشار بن نصار إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الانتخابية للإمارة، وتحقيق هذه النسبة القياسية بعد الانتهاء من مرحلة التصويت وفرز الأصوات، التي تعكس حرص أبناء الإمارة على تلبية نداء صاحب السمو حاكم الشارقة ومشاركتهم في صنع القرار.

وشهد اليوم الأخير من فترة التصويت لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إقبالاً لافتاً من الناخبين في اليوم الأخير، إذ شهدت المراكز الانتخابية الـ 9 التي تم تخصيصها للناخبين حضوراً مكثفاً من مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية وكافة المواطنين، وسجل الشباب تميزاً في الإقبال خاصة بعد ظهر يوم أمس، بينما تواصل الحضور اللافت لكبار المواطنين والنساء مع الساعة الأولى لفترة التصويت، وسط سلاسة في الإجراءات والتي بلغ متوسطها الزمني نحو دقيقتين لوجود الناخب داخل محيط المركز الانتخابي.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة البطائح 797 مواطناً ومواطنة، وعدد المصوتين 581 من دون تسجيل أصوات باطلة، فيما وصلت نسبة التصويت إلى 72.9 بالمائة.

وفازت بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة البطائح عفراء خادم حليس الكتبي بعدد مصوتين 145 ناخباً وناخبة، وفاز عبد الله مهير بليشة الكتبي بعدد 110 أصوات في قائمة الاحتياط.

وفي منطقة مليحة بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 1240 مواطناً ومواطنة، وعدد المصوتين 963، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة صوتين ووصلت نسبة التصويت إلى 77.7 بالمائة.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة مليحة عبد الله مصبح سعيد الكتبي بعدد مصوتين 310 ناخبين وناخبات. وفي قائمة الاحتياط فاز محمد سالم خلفان بن جرش بعدد أصوات بلغ 146 صوتاً.

وفي مدينة كلباء بلغ عدد المصوتين 4090 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3 أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 57.4 بالمائة. وفاز بعضوية المجلس عن مدينة كلباء في المركز الأول عبد الله ابراهيم عبد الله الدرمكي بعدد مصوتين 664 ناخباً وناخبة، وفاز بالمركز الثاني عبد الله مراد ميرزا عبد النبي بعدد أصوات 620 صوتاً، كما فاز حميد جاسم حميد السويجي بعدد 553 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط كلاً من عبيد صالح حسن المختن في المركز الأول بعدد أصوات 367، وفاز بالمركز الثاني عيسى كايد حسن الدرمكي بعدد أصوات 323 صوتاً وفي المركز الثالث ضمن قائمة الاحتياط فازت نجاح محمد عبيد التفاق بعدد أصوات 209 أصوات.