منتدى مجتمعي للتعريف بـ «النووي السلمي» الإماراتي في الظفرة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن تنظيم منتدى مجتمعي للتعريف بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي ومستجدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة بأبوظبي غداً.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتواصل المستمر مع المجتمع المحلّي، وتعريف مختلف فئاته بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وآخر تطورات مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إذ ستتيح المؤسسة للجميع فرصة المشاركة في المنتدى، بمن فيهم الشركاء الاستراتيجيون والمسؤولون الحكوميون من مختلف قطاعات الدولة، وبخاصة في قطاع الطاقة النووية.

وسيحضر المنتدى المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث سيناقش مع الحضور كل الجوانب المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي، ومشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بينما يتولى مختصون في المؤسسة تسليط الضوء على أهمية الطاقة النووية السلمية لكونها مصدراً للطاقة الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، فضلاً عن دورها في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن جدول المنتدى، الذي يبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، عرضاً تعريفياً عن الاستعدادات التشغيلية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية والتقدم الملحوظ الذي تحقق في المحطات الثلاث الأخرى، إلى جانب جلسة حوارية لتلقي استفسارات المشاركين والإجابة عنها، وسيشارك في المنتدى أعضاء من فريقي التعليم والموارد البشرية التابعين لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، للإجابة عن استفسارات الحضور الخاصة بفرص العمل والمنح الدراسية.

وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على إنشاء 4 محطات للطاقة النووية السلمية ضمن مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بأبوظبي، ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى أكثر من 93%، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة أكثر من 82%، وفي المحطة الثالثة ما يزيد على 91%، والثانية إلى أكثر من 95%.