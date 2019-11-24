افتتاح تجريبي لقرية تسجيل إينوك الجديدة في رأس الخيمة اليوم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعلنت هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة عن تشغيل قرية تسجيل إينوك الجديدة في منطقة سهيلة على شارع الإمارات، وانتقال مصنع الأرقام إلى القرية التي ستباشر عملها في استقبال مركبات المراجعين اعتباراً من اليوم كتشغيل تجريبي.

وأوضحت ميسون الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء العمل التجريبي في القرية، ودعت الجمهور إلى التوجه لقرية تسجيل إينوك اعتباراً من اليوم للحصول على لوحات أرقام مركباتهم في ظل إغلاق المصنع الحالي أبوابه بعد انتقاله للموقع الجديد، مؤكدة حرص هيئة الموارد العامة على تقديم مستويات عالية من الخدمة الرفيعة عبر توفيرها تحت سقف واحد بما يوفر الوقت والجهد على جمهور المتعاملين.

وتعتبر قرية تسجيل إينوك الجديدة للمركبات على شارع الإمارات في رأس الخيمة، بعد افتتاحها تجريبياً اليوم، القرية الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط لتشكل نقلة نوعية وقفزة كبيرة في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين، حيث تم إنشاء القرية على مساحة 50 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية 1000 مركبة يومياً، وتمثل مركزَ خدمات متكاملاً يرتقي بمفهوم فحص وتسجيل المركبات إلى معايير عالمية تخدم رؤية حكومة رأس الخيمة، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

وتوفر قرية التسجيل خدمات متعددة للجمهور من خلال 8 مسارات لاستقبال وفحص المركبات، إلى جانب محطة تزود بالوقود وخدمات صيانة وتشحيم السيارات ومنافذ تجارية، وتضم القرية عدداً من المطاعم ومكاتب تأمين ومصنع أرقام السيارات، و360 موقفاً للمركبات، بالإضافة للأجهزة الحديثة التي تسهم في تقليل الفترة الزمنية على العميل.