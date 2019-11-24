أبوظبي تستضيف معرض «سيال الشرق الأوسط» 9 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تشارك كوكبة من الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة في فعاليات الدورة العاشرة من معرض «سيال الشرق الأوسط»، الفعالية التجارية الأبرز التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر.

وتحتفي الفعالية البارزة هذا العام، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، باستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأغذية، للبناء على النجاحات الاستثنائية التي حققتها دورة عام 2018، ما أسهم في ترسيخ مكانة المعرض الرائدة بوصفه واحداً من أفضل المنصات التي توفر الفرص الاستثمارية القيّمة في المنطقة للشركات العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة، وسيواصل المعرض هذا العام استضافة مجموعة واسعة من الجوائز وورش العمل المتخصصة للحضور من خبراء القطاع، وذلك في ظل مناخ يشجع الأعمال التجارية.

يُعتبر الابتكار واحداً من الجوانب الرئيسة لفعاليات المعرض وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المنتجات الغذائية المبتكرة في العالم، وتزويد المشاركين بالخبرات اللازمة للتعرف على أهم التوجهات المستقبلية في قطاع المأكولات والمشروبات.

وتنحصر المشاركة في جائزة «ابتكارات سيال» على الجهات العارضة، وتخضع للتقييم من قبل مؤسسة «إكس تي سي العالمية للابتكار»، كما تُمثل منصة مثالية لاستعراض المنتجات الجديدة والمبتكرة أمام كل الخبراء والعاملين بالقطاع، وسيحصل المنتج الفائز على فرصة عرضه خلال كل فعاليات «سيال».

ويمثل معرض التمور هذا العام أحد أهم محاور التركيز الرئيسة لمعرض «سيال الشرق الأوسط»، لا سيّما في ظل انعقاد معرض أبوظبي للتمور، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويُعتبر معرض أبوظبي للتمور الفعالية الوحيدة على مستوى العالم المعنية بتعاون الشركات في مجال ثمار نخيل التمر.

ويشهد سيال الشرق الأوسط هذا العام انعقاد الدورة الخامسة من المعرض الذي سيضم أكثر من 100 جهة عارضة مختصة في منتجات التمور و3000 من الشركات الراغبة بشراء هذه المنتجات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.