شرطة دبي تناقش آلية مكافحة «اسطوانات الغاز المغشوشة»

المصدر: دبي - البيان

ترأّس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي مع الشركاء الخارجيين لمناقشة آلية مكافحة «اسطوانات الغاز المغشوشة»، بحضور العميد عبد الله بن خادم، مدير مركز شرطة بر دبي، مدير مجلس مراكز الشرطة، والعميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، وعدد من ضباط الشرطة في قطاع البحث الجنائي ومراكز الشرطة. وبحضور عدد من ممثلي الدوائر الحكومية في الإمارة والمتخصصين في القطاع الخاص.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، خلال الاجتماع، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل في القضايا الجنائية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لوضع حلول تمنع أي فرصة لتنفيذ جريمة الغش في اسطوانات الغاز أو التجاوز في قوانين وشروط الأمن والسلامة في نقل وتعبئة اسطوانات الغاز. مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يهدف للتوصل إلى منهجية عمل تكاملية موحدة وأكثر عمقاً تستشرف طرق مكافحة اسطوانات غاز البترول المسال في الإمارة بين القطاعين الحكومي والخاص واستخلاص مجموعة من المخرجات والمبادرات المشتركة.

وأوضح اللواء خليل المنصوري أن حماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات، مع مراعاة احتياطات الأمن والسلامة، تأتي ضمن أولويات شرطة دبي التي تعمل وفقاً لاستراتيجية ترمي إلى ضمان مواكبة قطاع الأمن والعدالة والسلامة لمسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي.