قائد عام شرطة رأس الخيمة يلتقي الجالية البريطانية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتعزيز جودة حياة المقيمين في الإمارة، وتحقيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع، قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة الجالية البريطانية المقيمة في إمارة رأس الخيمة، وذلك وفقاً للخطة التنفيذية لبرنامج مبادرة التواصل الميداني مع الجاليات، حيث قام بزيارة ميدانية إلى مقر أكاديمية رأس الخيمة، رافقه خلال الزيارة العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، والعميد طارق محمد بن سيف نائب مدير عام العلميات الشرطية رئيس فريق عمل المبادرة، والمستشار أول سيف أحمد الشفيري مستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي، والعقيد دكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وعدد من مديري الأفرع والضباط، حيث تم الالتقاء بمجموعة من مختلف شرائح الجالية البريطانية المقيمة في الإمارة، منهم أساتذة وأكاديميون وموظفون، وتم تبادل الأحاديث الودية والتحاور معهم ومعرفة ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم حول الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة.

وخلال اللقاء أكد اللواء بن علوان أن زيارة الجالية البريطانية جاءت حرصاً من شرطة رأس الخيمة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة، وبناءً على استراتيجية وزارة الداخلية الرامية دوماً لتعزيز الترابط بين الشرطة والجاليات وتأكيد استدامة الشراكة وفق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع، ولتحسين وتطوير الخدمات الشرطية بصفة خاصة والخدمات الحكومية بصفة عامة لكل المقيمين والزوار، وتسهيل حياة الناس عند ممارسة أعمالهم، خاصة ونحن في عام التسامح.