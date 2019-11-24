إطلاق «برنامج ولاء دبي» 2021

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد المتعاملين في جمارك دبي لـ«البيان»، عن عزم الدائرة إطلاق «برنامج ولاء دبي» الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدوائر الحكومية في العالم، مشيراً إلى أنه إحدى المبادرات التي طرحتها جمارك دبي ضمن 10X، بالتعاون مع أربع جهات أخرى وهي دائرة الأراضي والأملاك ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة دبي وبلدية دبي وبمساندة الدائرة المالية بدبي وحكومة دبي الذكية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021.

تصنيف

وأوضح أن البرنامج يتمثل في تصنيف متعاملي الجهات الحكومية بدبي، ومنحهم نقاط ولاء بحسب معايير معينة تخولهم للحصول على بعض الفوائد والامتيازات والخدمات المجانية، من خلال احتساب النقاط بناء على تعاملاتهم مع الجهات الحكومية.وقال: إن النقاط التي سيكتسبها المتعامل كلما أنجز معاملة في إحدى هذه الجهات المذكورة أعلاه قد تخوله للحصول على خصم لرسوم بعض الخدمات الحكومية التي يرغب في الحصول عليها الأمر الذي يعزز الولاء لدى المتعاملين.

جاذبية

وأضاف أن هذا المشروع المتميز سيؤدي حتماً إلى زيادة جذب الاستثمار، وتعزيز ولاء العملاء، وبالتالي دعم رؤية دبي لتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض، كما سيوفر البرنامج ميزة تنافسية لدبي تميزها عن باقي مدن العالم، بالإضافة إلى أنه سيعزز القدرة الشرائية للأفراد.وأوضح أن البرنامج يضم حالياً 5 جهات ويستهدف بقية الدوائر الحكومية ليشمل في المستقبل 23 دائرة على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن اختيار برنامج ولاء دبي ضمن مبادرات ومشاريع دبي 10X يعزز إمكانية طرح البرنامج على جهات حكومية أخرى اتحادية ومحلية إلى جانب شركات ومؤسسات القطاع الخاص.