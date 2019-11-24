استحداث معايير واشتراطات لعربات الطعام المتنقلة بدبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» أن البلدية استحدثت معايير واشتراطات لعربات الطعام المتنقلة في دبي تتضمن: نطاق التصريح وموقع إشغال المركبة والمحظورات، إلى جانب اشتراطات أخرى بهدف تحسين الواجهة العمرانية للإمارة وتعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والشباب.

وقال: لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة تداول مشاريع عربات الطعام في إمارة دبي، ما يشير إلى أهمية وضع المعايير الخاصة بها، كون الهدف منها إتاحة الفرص وتشجيع المستثمرين مع المحافظة على الشكل الحضاري للمنطقة، لافتاً إلى أنه في الفترة السابقة كان يتم التصريح لعربات الطعام في المهرجانات والفعاليات فقط.

نشاط تجاري

من جانبه أوضح عاصم عبد الرزاق محمد مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي، أن البلدية درست معايير فتح الاستثمار في عربات الطعام المتنقلة «Food Truck»، وتشجيع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على ممارسة هذا النشاط غير التجاري الذي يتميز بتكاليف قليلة، مع المحافظة على عدم الإضرار بالأنشطة التجارية المتماثلة لعربات الطعام في المنطقة التي توضع بها، مشيراً إلى أنه في السابق كانت هذه العربات يقتصر وجودها على الأراضي التجارية فقط.

وفيما يتعلق بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها بلدية دبي قال مدير إدارة التخطيط التنفيذي: يصرح بهذه العربات ضمن النطاقات السكنية والتجارية والصناعية على أن تكون ضمن أراضي الخدمات التابعة لبلدية دبي.

أما معايير واشتراطات موقع إشغال العربة، فهي: يجب أن تبعد العربة عن أقرب أرض سكنية 30 متراً، ويجب عدم فتح النشاط التجاري بمواجهة الفلل السكنية مباشرة، كما يجب أن تبعد العربة عن أقرب نشاط مماثل «مطعم» 45 متراً، وأن تبعد عن أقرب عربة طعام أخرى 60 متراً، كذلك لا بد من أن تبعد العربة مسافة لا تقل عن 3 أمتار عن مداخل الاستخدامات المختلفة، ولا بد من تحديد المساحة المستخدمة على الأرض، وأن تتوفر مواقف سيارات وخدمات «مرافق صحية» بالقرب من الموقع المقترح.

محظورات

وتابع: يمنع أن تقع العربة على واجهة الشوارع الرئيسة، ويمنع وضع الجلسات الخارجية بالقرب من العربة ما عدا العربات التي يتم التصريح لها في أراضي الحدائق العامة، كما يجب أن لا تتسبب الأكشاك/‏ العربات بأي تأثير سلبي على البيئة أو الإزعاج من خلال الإضاءة العالية والصوت العالي، ويستثنى من التصريح مناطق القصور الخاصة ومناطق القنصليات.

اشتراطات أخرى

وأشار عاصم عبد الرزاق محمد إلى أن المدة الزمنية للتصريح سنة واحدة قابلة للتجديد، ويكون التصريح لأصحاب المؤسسات الغذائية المرخصة والقائمة ممن لديهم رخص تجارية، «وأن يكون للمنشأة الغذائية موقع للنشاط»، إضافة إلى المؤسسات الغذائية الجديدة لفئة الشباب ممن لديهم دعم من مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويتم التصريح بعربة واحدة فقط لكل ترخيص تجاري، ويجب التعهد بإزالة العربة في حال وجود أي شكوى، وفي حال طلب إحدى الجهات الخدمية بالإزالة، وأن يلتزم بتصميم العربات المتنقلة «Food Truck»، وأن تكون العربة ذات تصميم مبتكر بلمسة إبداعية وتحسن من المظهر الجمالي للإمارة.