«الإمارات للفضاء» تنظم اجتماعاً للمجموعة العربية للتعاون الفضائي

المصدر: دبي - وام

نظمت وكالة الإمارات للفضاء الاجتماع الرابع لممثلي الدول الأعضاء في المجموعة العربية للتعاون الفضائي، واستهل الاجتماع بكلمة لمعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والتي أكد فيها أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في إطار قطاع الفضاء إلى جانب دور القطاع في الارتقاء بواقع المجتمعات العربية بشكل عام وتعزيز رفاهيتها بشكل خاص بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يوفرها القطاع الفضائي.

ونوّه معاليه إلى الدور الكبير الذي لعبته دولة الإمارات والجهود التي بذلتها في سبيل تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة المهمة لتعزيز مساهمة الدول العربية في الجهود العلمية العالمية ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وذلك عبر تفعيل عناصر القوة الحالية وجمع مقدرات الدول العربية في المجال الفضائي تحت مظلة المجموعة.

واستمع الحضور إلى عرض من قبل الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة، الذي استعرض فيه مستجدات أعمال وأنشطة المجموعة العربية للتعاون الفضائي منذ اجتماع أبوظبي في وقت سابق من العام الجاري، من بينها اعتماد النظام الأساسي والهيكلية والإطار الاستراتيجي والرؤية والرسالة والميثاق الخاص بالفرق واللجان المنبثقة، فضلاً عن اعتماد الشعار الرسمي وتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة.

وتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات تطوير القمر الصناعي العربي «813» المتعدد الأطياف، والذي من المقرر أنه سيعمل على مراقبة الأرض وقياس العناصر البيئية والمناخية في عدد من الدول العربية، من بينها الغطاء النباتي وأنواع التربة والمعادن والمياه ومصادرها، إلى جانب قياس الغازات الدفيئة والتلوث والغبار في الهواء.

وسيجري تمويل القمر الصناعي 813 من قبل وكالة الإمارات للفضاء، وسيقوم المهندسون العرب بتطويره ضمن المرافق المتطورة في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين بإمارة أبوظبي لخدمة المنطقة العربية، وبمشاركة المهندسين والعلماء العرب.

التزام

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «إننا نلتزم بإنجاح مبادرة دولة الإمارات بتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي، لذا جاء تنظيم هذا الاجتماع العام على هامش واحد من أكبر معارض الطيران والفضاء على مستوى العالم، بما يؤكد أهمية هذه المبادرة والآمال المعقودة عليها للارتقاء بالقطاع الفضائي على مستوى المنطقة».

وأضاف: «نعمل في الوقت الراهن على وضع الأسس المتكاملة التي ستنظم عمل المجموعة خلال السنوات المقبلة انطلاقاً من وضع هيكلية الحوكمة الداخلية وانتخاب الممثلين الرئيسيين لمختلف اللجان التابعة، وصولاً إلى ترسيخ حضور المجموعة في أهم المحافل والمناسبات الفضائية الدولية، وذلك لضمان نجاح مختلف مشاريع المجموعة، أبرزها قمر «813» الصناعي الذي يعد أهم المشاريع».

كوادر

يذكر أن تدشين «المجموعة العربية للتعاون الفضائي» جاء بمبادرة من دولة الإمارات وتتولى رئاستها حالياً وكالة الإمارات للفضاء، وتسعى الدولة من خلالها إلى إطلاق منظومة تجمع المقدرات التقنية والمؤهلات والكوادر العلمية لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز مساعي المجتمع العلمي العالمي نحو استكشاف الفضاء الخارجي.