جمعية أصدقاء البيئة تنظم احتفالاً في العين

المصدر: العين - وام

نظّمت جمعية أصدقاء البيئة على مسرح بلدية العين احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة، حضره معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والدكتور سالم بن ركاض العامري، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات المجتمعية ومديري المدارس المشاركة في الاحتفال، وجمع غفير من أبناء الوطن والمقيمين.

وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس شبكة جمعيات أصدقاء البيئة الخليجية، في كلمته، أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، لافتاً إلى دور الجمعية في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

وقالت روضة محمد، عضوة مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، إن الحضور الكبير من المواطنين والمقيمين يؤكد حرص الجميع على المشاركة في الفعاليات الوطنية وترسيخ روح الولاء والانتماء.

وأشار أيمن النقيب، منسق الحفل، إلى حرص الجمعية على مشاركة كل الجاليات في الأنشطة المقامة، مع تأكيد الهوية الوطنية ترسيخاً لمفهوم التسامح.

وتنوعت فعاليات المسرح بين اليولة التي قدّمتها مدرسة الدهماء وفقرتي نشيد زايد وحكاية الإمارات من المدرسة العالمية الخاصة، إضافة إلى فقرة شعر قدمتها الطالبة ندى إياد، كما شاركت أكاديمية فلسطين بعرض الدبكة، وقدّمت مدرسة المريجب فقرة تراثية متميزة.

وشارك النادي الهندي بفقرة متنوعة نالت إعجاب الحضور، إضافة إلى فقرتين قدمهما طلبة مدرسة الساد الهندية، وقدمت طالبة من مدرسة الإمارات الخاصة فقرة شعرية، كما قدّم طلبة مدرسة محمد بن خالد الخاصة فقرة بعنوان «تحياتي»، وطلبة أكاديمية الأندلس مسرحية بيئية.

قدّم الحفل الطالبان صالح سعيد وعوض أنور، وقرأ مرعي بن حويسان من مدرسة شخبوط بن سلطان للتعليم الثانوي آيات من الذكر الحكيم.

وشهد الحفل سحباً على جوائز مسابقة «إماراتي 48» التي كتبها وأشرف عليها أيمن النقيب، وشارك فيها أكثر من ألفي مشارك من أنحاء الدولة كافة، وتأهل منهم 163 مشاركاً إلى المرحلة النهائية، وتم تكريم الفائزين بهدايا قيمة مقدمة من الدكتور سالم بن ركاض العامري، والفائزون في المسابقة: يقين جبر، وعائشة الرمضان، ومريم علي عبد الله، وحفصة علي، من الفجيرة، ومحمد سامر، من العين.

كما فاز أربعة من الحضور بجوائز قيمة، وتم اختيارهم من خلال السحب المباشر الذي عُقد على المسرح مباشرة، وسبقه عرض فيلم عن إنجازات جمعية أصدقاء البيئة.

وشهد ركن الثقافات مجموعة من الأنشطة المعبرة عن الثقافات المختلفة التي تحتضنها الدولة، قدمها النادي السوداني في العين، ومدرسة الإمارات الخاصة، ومدرسة الشيم، والركن المتميز لمدرسة الإسراء الخاصة، والمركز المسائي المتكامل.

مشاركون

شارك في تنظيم الحفل فريق فزعة بمدرسة شخبوط بن سلطان للتعليم الثانوي، بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر بالعين.

وتم خلال الاحتفال إقامة البازار البيئي الخيري الذي أشرفت عليه تريز بيروتي، مسؤولة أنشطة البازار بجمعية أصدقاء البيئة.

وعبّر الحضور عن فرحتهم وسعادتهم بالمشاركة في هذا الاحتفال الوطني المتميز.