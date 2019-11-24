قصر الوطن يشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ48

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن قصر الوطن، الصرح الثقافي والمعماري الأحدث في الدولة، عن افتتاح أبوابه للمرة الأولى أمام الجمهور خلال اليوم الوطني الـ 48 للدولة، حيث سيتمكن الزوار من المشاركة في الاحتفالات التي ينظمها القصر بهذه المناسبة، والتي يستضيف خلالها سلسلة من العروض والفعاليات التي تحتفي بروح الاتحاد، وذلك اعتباراً من الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019.

وسيستهل القصر احتفالات هذا اليوم بموكب ترحيبي مع استعراض وحدات حرس الشرف على الأحصنة والدراجات النارية، وبمشاركة فرقة «سيمفونية الوطن» التابعة لشرطة أبوظبي.

ومع انتهاء الموكب، ستشهد القاعة الكبرى داخل القصر مجموعة من الفعاليات الاحتفالية عند الساعة 4:00 عصراً، حيث ستقدم «فرقة العيالة» أجمل الرقصات الشعبية التي تجسد قيم الإمارات وتراثها الأصيل، كما سيقدم الفنان الإماراتي المميز أحمد المنصوري مجموعة من الأغاني الإماراتية الشعبية، بما فيها أغنية حصرية ألفها ولحنها خصيصاً لقصر الوطن.

الفعاليات الترفيهية

وسيكون للصغار نصيبهم من المرح والترفيه خلال هذه المناسبة، حيث ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في الأنشطة التفاعلية المختلفة مثل جلسات تعليم أساليب ارتداء «الحمدانية» ولفها حول الرأس، والمشاركة في المسابقة الخاصة بها في تجربة هي الأولى من نوعها في قصر الوطن، كما سيتمكن الزوار الصغار من المشاركة في جلسات تعليم رقصة العيالة التي تجسد قيم وتراث الدولة احتفالاً بهذه المناسبة الغالية.

سيتألق المبنى الخارجي لقصر الوطن بألوان العلم الإماراتي في احتفالية فريدة ستضيئ خلالها شلالات من الأنوار المتلألئة بألوان الأخضر والأحمر والأبيض والأسود لتعكس الفرحة بالإنجازات التي تحققت طوال مسيرة الاتحاد وتجسد الآمال والطموحات التي تسمو إليها مسيرة الوطن.

صور رقمية

ويشكل معرض الصور الرقمية «ذا غاليري» الإضافة الأحدث على المعالم والفعاليات المميزة التي يحتضنها قصر الوطن، حيث ستصحب هذه الصور المميزة الزوار في رحلة عبر الزمن للتعرف على أبرز اللحظات التي ميزت عام التسامح؛ بما في ذلك صور فريدة لم تعرض من قبل للزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى الدولة، وصور فريدة من الأولمبياد الخاص في أبوظبي.

وسيتألق المعرض بصور من الزيارة التاريخية التي قام بها كل من قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى قصر الوطن، وغيرها اللحظات البارزة التي ميزت عام التسامح.

وسيتمكن زوار قصر الوطن من مشاهدة النسخة الخارجية الفضية من العمل الفني «طاقة الكلمات»، فقد ازدانت الحديقة الخارجية لقصر الوطن بنسختين مطابقتين من العمل الفني الذهبي الموجود داخل القصر. وسيتمكن الزوار من الوقوف داخل الهيكل الفني ثلاثي الأبعاد محاطين بالتصاميم الفضية التي تجسد كلمات مأثورة لإحدى مقولات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تجارب الطعام

ويحتضن قصر الوطن اثنين من المطاعم المميزة التي تشكل خيارات مثالية لقضاء أوقات احتفالية رائعة وتذوق أشهى النكهات مع العائلة والأصدقاء خلال فترة الاحتفالات باليوم الوطني.

ويوفر مطعم «ضيافة قصر الوطن» للزوار مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق بما في ذلك برغر لحم الجمل المميز، كما يستقبل مطعم فوالة الزوار بأجواء عصرية لتذوق أصناف ونكهات الشاي العطرية والقهوة العربية المميزة التي تقدم مع مجموعة متنوعة من الحلويات الشهية.

مواعيد الاحتفالات

وستبدأ احتفالات اليوم الوطني في قصر الوطن بموكب ترحيبي ينظم من الساعة 1:00 لغاية 1:30 ظهراً، في الساحة الخارجية للقصر، وسيقام الحفل الخاص بالفنان الإماراتي من الساعة 3:30 لغاية 4:30 عصراً في القاعة الكبرى، وعقب ذلك ستنظم رقصات العيالة كما ستقام جلسات تعليم ارتداء «الحمدانية» المميزة بين الساعة 4:30 لغاية 5:00 مساءً.

وسيفتتح قصر الوطن أبوابه اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً لغاية الساعة 8:00 مساءً، على أن يكون آخر موعد لدخول الزوار عند الساعة 7:00 مساءً.