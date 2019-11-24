عروض جوية وفعاليات متنوعة في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

وسط بهجة وحضور عدد كبير من أهالي مدينة خورفكان والمدن والمناطق المجاورة لها، انطلقت في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر أول من أمس على كورنيش خورفكان فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 48 للدولة والذي تنظمه لجنة الاحتفالات باليوم الوطني بالشارقة بالتعاون مع المجلس البلدي بخورفكان، وبلدية خور فكان، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومكتب دائرة الثقافة بخورفكان ومجلس الشارقة الرياضي.

وشهد الاحتفال راعي الحفل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في خورفكان، وكل من خالد المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 48، وخميس سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي بخورفكان، وشذى سعيد علاي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسلطان يعقوب المنصوري، مدير الديوان الأميري بخورفكان، وخلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أعضاء المجلس البلدي بخورفكان، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات بمدينة خورفكان وضيوف من سلطنة عمان الشقيقة وأهالي مدينة خورفكان والمدن المجاورة لها.

وبدأت مراسم الحفل باستقبال راعي الحفل الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، حيث قدمت فرقة دبا الحربية وصلات تراثية متعددة على إيقاع الموسيقى الشعبية (الرزفة الحربية) ترحيباً به.

وعلى المسرح بدأت الفقرات بعزف السلام الوطني قدمته أوركسترا أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وألقى الشاعر حسين العامري قصيدة وطنية، ثم قدم سرب فرسان الإمارات التابع للقوات المسلحة استعراضاً جوياً زين سماء خورفكان بألوان علم دولة الإمارات، استحوذ على إعجاب الجمهور، وتوالت فقرات الحفل بأوبريت وطني في حب الإمارات للفنان عادل الرئيسي.