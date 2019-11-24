1900 وحدة جمعتها حملة «دمي لوطني»

المصدر: دبي - البيان

تمكنت حملة «دمي لوطني» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي الأسبوع الماضي من جمع أكثر من 1900 وحدة دم من مختلف الفصائل التي يحتاجها المركز، والتي يتم توزيعها على المرضى بمركز الثلاسيميا ومرضى مستشفيات القطاعين العام والخاص في الدولة.

وأشادت الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم، بالتفاعل والإقبال الكبير الذي تشهده الحملة من موظفي الدوائر الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، حيث تمكنت حتى الآن من جمع 1901 وحدة دم منها 924 وحدة من خلال الحافلات المتنقلة، و977 وحدة من خلال المتبرعين داخل المركز من مختلف الأعمار والجنسيات، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الحملة خلال السنوات الثلاث الماضية في جمع أكثر من 13000 وحدة دم أسهمت بشكل فاعل في تعزيز مخزون المركز من فصائل الدم المختلفة.

وقالت إن الحملة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي بالدم لخدمة المرضى لكسب متبرعين جدد للمركز، مشيرة إلى الإنجازات التي حققها المركز في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وقدرته على استقطاب متبرعين من 150 جنسية.