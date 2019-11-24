«الداخلية» تحتفي باليوم العالمي للطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نظمت وزارة الداخلية فعاليات موسعة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك في مبنى وزارة الداخلية.

حضر الفعاليات الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين.

كما حضرها اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والرائد دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية، والمديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

جهود

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية التي شارك فيها عدد من طلاب مدرسة المروة ومدرسة الآفاق ومدرسة خليفة بن زايد ومجموعة من الطلاب أصحاب الهمم من مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وعدد من أبناء الموظفين العاملين بالوزارة.

كما تضمنت الفعاليات عدداً من المحاضرات في مجالات التسامح وحقوق الطفل وثقافة احترام القانون والسلامة الرقمية والرعاية الأسرية والأمان، «الأسرة المسعفة»، ومخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال.

ثقافة الإسعاف

وشارك الإسعاف الوطني بالحدث بهدف نشر وترسيخ ثقافة الإسعاف من خلال تقديم محاضرة توعوية تفاعلية تحت عنوان «الأسرة المسعفة»، هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية وجود ثقافة الإسعاف في كل بيت والوعي العام بخطوات الإسعافات الأولية الأساسية خاصة بين الأطفال وكيفية التواصل مع الإسعاف في الحالات الطارئة.